Torrecuso-Ponte | attesa per le Olimpiadi dei Forum | le parole del presidente Coletta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Fare leper noi, ma come anche per i nostri amici di, significa dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di mettersi in gioco dopo anni di stop forzato, significa poter interfacciarsi con altri ragazzi, fare amicizia, creare rapporti sociali che sicuramente andranno oltre i quattro giorni delledei”. Così Antonio, Coordinatore deldei Giovani di, ad un mese dall’inizio delledeiGiovanili che si disputeranno adal 28 al 31 luglio 2022. “Entrambi i– continua– da settimane stanno lavorando per portare questo evento ai ...