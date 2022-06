Torino, Juric vuole un attaccante del Bologna! (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo l’ottima annata del Torino di Ivan Juric conclusasi al decimo posto nonostante le varie difficoltà dovute principalmente ai tanti infortuni, è tempo di pensare al mercato e alle strategie su come rinforzare la rosa. Belotti, ormai, non rinnoverà il suo contratto con il club e sarà uno degli addii che più faranno male ai tifosi, aggiungendo anche Brekalo, che ha deciso di non rimanere e di tornare al Wolfsburg, e ultimo anche quello di Mandragora, sempre più vicino alla Fiorentina. Un altro partente sicuro è Bremer, con il brasiliano che sembra essere il candidato ideale a sostituire Skriniar. Juric è molto preoccupato perchè sa che, perdendo pezzi così importanti, è difficile potersi ripetere nella stagione 2022/23. Barrow Juric mercatoIl ds Vagnati, nonostante ciò, prova a muoversi anche in entrata. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo l’ottima annata deldi Ivanconclusasi al decimo posto nonostante le varie difficoltà dovute principalmente ai tanti infortuni, è tempo di pensare al mercato e alle strategie su come rinforzare la rosa. Belotti, ormai, non rinnoverà il suo contratto con il club e sarà uno degli addii che più faranno male ai tifosi, aggiungendo anche Brekalo, che ha deciso di non rimanere e di tornare al Wolfsburg, e ultimo anche quello di Mandragora, sempre più vicino alla Fiorentina. Un altro partente sicuro è Bremer, con il brasiliano che sembra essere il candidato ideale a sostituire Skriniar.è molto preoccupato perchè sa che, perdendo pezzi così importanti, è difficile potersi ripetere nella stagione 2022/23. BarrowmercatoIl ds Vagnati, nonostante ciò, prova a muoversi anche in entrata. ...

