Torino, gli anarchici occupano l'ex ospedale 'contro tutte le guerre' (Di venerdì 24 giugno 2022) Torino , blitz degli anarchici in mattinata. Una cinquantina di esponenti hanno occupato questa mattina l'Astanteria Martini dell'ex ospedale Einaudi, all'angolo tra via Cuneo e largo Cigna, nella ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022), blitz degliin mattinata. Una cinquantina di esponenti hanno occupato questa mattina l'Astanteria Martini dell'exEinaudi, all'angolo tra via Cuneo e largo Cigna, nella ...

Pubblicità

Inter : Gli incontri di settembre si concludono con la 6° e la 7° giornata, sfida a San Siro contro il Torino e trasferta a Udine ?? - HarryBosch73 : @AJGNewsOfficial Gli agenti di Di Maria stanno raccogliendo informazioni su Torino, per capire se è una città in cu… - MaurizioCLL : @SalvoSalento @Napalm51 @teocorbe No, non è che dico, lo so. I supermercati, ovvero le 'medie strutture di vendita… - BetoChumbeira : RT @CittaMetroTO: Mercoledì 29 giugno h. 10,30 nel @ComuneIvrea si presentano i risultati e gli sviluppi futuri del progetto #luigi @EUAlpi… - Carmela_oltre : RT @beabri: Mentre i fiumi si svuotano, le strade diventano fiumi. Succede in provincia di #Torino, ad #Alpignano, succede in tutta Italia.… -