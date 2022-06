(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Fortedegliretail, per due terzi per importi sotto i 20 mila euro, ma soprattuttoassai ridotta rispetto al passato (solo il 16,5%) da parte degliistituzionali stranieri. Sono alcuni degli elementi che emergono dalla nota con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli della diciassettesima emissione del BTP, che si è appena conclusa. Nel corso della Prima Fase del collocamento, dedicata agliretail, sono stati registrati 211.432 contratti per circa 7,25 miliardi di euro: di questi contratti poco più del 60 per cento èdi importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva a circa l'88 per cento ...

Pubblicità

GiuseppeDiGraz3 : @mariolavia Pirla i disastri fatti dal banchiere ti sembrano pochi? pandemia fine vitae, carburante oltre i 2 € a l… - MassimoFamularo : RT @MarioCatalano2: ?? Si chiude la diciassettesima emissione del BTP Italia. Del titolo di Stato ne abbiamo parlato con @MassimoFamularo. I… - cesarenzo66 : @matteosalvinimi @AlbertoBagnai Basta escludere energia e titoli di stato dal mercato secondario. È ora di finirla con questa follia - Marc_OTSS : RT @buccinoalex: Quindi X dimarzio #Botman aspetta il Milan da circa un anno nonostante sia stato già venduto al Newcastle, ma #dybala non… - eliosabrina : @ngly74 Nemmeno io dimenticherò mai il mio maestro delle elementari ??è stato veramente un esempio per me.Entrava c… -

Il Tempo

I rendimenti deidiin Europa sono tutti in salita con lo spread Btp - Bund tornato sopra i 200 punti base, in attesa di conoscere la portata dello scudo anti - frammentazione che la Bce ...Un impegno importante èdedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che ... Ammontano a 5.485 di euro i sequestri di valuta,, certificati e valori bollati contraffatti ... **Titoli Stato: Mef, per Btp Italia scende a 16% domanda investitori stranieri** Son qua apposta per questo. Il Calcio Storico vuol dire tanto per i fiorentini e quindi mi sembra d'obbligo essere qua. L'ho sempre visto in TV ma questa è la prima volta che vedo il Calcio Storico ...MotoGP GP Assen Day Aprilia - Ottime sensazioni per Maverick Vinales e Lorenzo Savadori al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d'Olanda, 11° prova del mondiale 2022 di Mot ...