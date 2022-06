Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2022: l’Italia lascia il torneo individuale nel ricurvo (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua senza sosta la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Entra nel vivo la terza tappa di Parigi con il torneo individuale per quanto riguarda il ricurvo e la gara mista a squadre per la specialità olimpica e per il compound. Tatiana Andreoli è stata la migliore del ‘Bel Paese’, out agli ottavi al femminile dopo aver perso per 2 a 6 contro Chia-Mao Peng (Taipei Cinese). Discorso differente per Chiara Rebagliati, Elisabetta Mijno e Lucilla Boari. La prima ha perso ai 16mi di finale contro Misun Choi (Corea del Sud), mentre le altre atlete hanno ceduto il passo dopo i 32mi rispettivamente contro Rezza Octavia (Indonesia) e Dos Santos Ane Marcelle (Brasile). Giornata complessa anche al maschile, nessuno dei nostri arcieri ha saputo raggiungere la fase ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua senza sosta ladeldicon. Entra nel vivo la terza tappa dicon ilper quanto riguarda ile la gara mista a squadre per la specialità olimpica e per il compound. Tatiana Andreoli è stata la migliore del ‘Bel Paese’, out agli ottavi al femminile dopo aver perso per 2 a 6 contro Chia-Mao Peng (Taipei Cinese). Discorso differente per Chiara Rebagliati, Elisabetta Mijno e Lucilla Boari. La prima ha perso ai 16mi di finale contro Misun Choi (Corea del Sud), mentre le altre atlete hanno ceduto il passo dopo i 32mi rispettivamente contro Rezza Octavia (Indonesia) e Dos Santos Ane Marcelle (Brasile). Giornata complessa anche al maschile, nessuno dei nostri arcieri ha saputo raggiungere la fase ...

