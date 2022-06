Thor: Love & Thunder, le prime reazioni lodano lo humor e il villain di Christian Bale (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la premiere mondiale che si è tenuta a Los Angeles, le prime reazioni della critica alla visione di Thor: Love and Thunder sono approdate sui social media. Poche ore fa i Marvel Studios hanno scosso Los Angeles con la premiere mondiale dell'atteso Thor: Love and Thunder, che irromperà nei cinema italiani a partire dal 6 luglio. Le prime reazioni della critica non si sono fatte attendere. L'annuncio di Thor: Love and Thunder nel 2019 è arrivato con l'entusiasmante conferma che Natalie Portman sarebbe tornata nei panni di Jane Foster e sarebbe diventata Mighty Thor. Il cast del film capitanato da Chris Hemsworth è cresciuto fino a includere Valkyria ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la premiere mondiale che si è tenuta a Los Angeles, ledella critica alla visione diandsono approdate sui social media. Poche ore fa i Marvel Studios hanno scosso Los Angeles con la premiere mondiale dell'attesoand, che irromperà nei cinema italiani a partire dal 6 luglio. Ledella critica non si sono fatte attendere. L'annuncio diandnel 2019 è arrivato con l'entusiasmante conferma che Natalie Portman sarebbe tornata nei panni di Jane Foster e sarebbe diventata Mighty. Il cast del film capitanato da Chris Hemsworth è cresciuto fino a includere Valkyria ...

Pubblicità

francescxone : le recensioni di thor be like: se ti è piaciuto ragnarok ti piacerà pure love and thunder - MoviesAsbury : Ed eccoci alle prime reazioni dopo la première americana di #ThorLoveAndThunder . A quanto pare è un gigantesco sì… - vanecter : Ormai della marvel in sé mi interessa poco vado a vedere solo i film che mi ispirano ma Thor love and thunder purtr… - ParliamoDiNews : Thor: Love and Thunder: un nuovo trailer sulla squadra di eroi del cinecomic Marvel #ThorLoveandThunder #trailer… - andreafrancesco : RT @badtasteit: Archiviata la la World Premiere di #ThorLoveandThunder ecco arrivare online le prime reazioni al film di Taika Waititi... h… -