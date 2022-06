The Boys 3, la recensione del sesto episodio: niente sesso, siamo supereroi (?) (Di venerdì 24 giugno 2022) La recensione del sesto episodio della terza stagione di The Boys (3x06), che adatta il momento epocale della fonte fumettistica noto come Herogasm. Sono passati quasi due anni da quando, su Twitter, Eric Kripke ha annunciato quale sarebbe stato il contenuto di ciò di cui parliamo in questa recensione di The Boys 3x06: l'adattamento di Herogasm, la storyline che tutti i fan del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ricordano con affetto e un po' di disgusto, poiché in quella sede lo sceneggiatore, noto per il suo approccio irriverente a qualunque argomento (basti ricordare quando, in casa Marvel, scrisse una storia dove il Punitore se la prende con Wolverine, scarnificandogli la faccia e sparandogli a bruciapelo sugli zebedei), dava il massimo sfogo … Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladeldella terza stagione di The(3x06), che adatta il momento epocale della fonte fumettistica noto come Herogasm. Sono passati quasi due anni da quando, su Twitter, Eric Kripke ha annunciato quale sarebbe stato il contenuto di ciò di cui parliamo in questadi The3x06: l'adattamento di Herogasm, la storyline che tutti i fan del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ricordano con affetto e un po' di disgusto, poiché in quella sede lo sceneggiatore, noto per il suo approccio irriverente a qualunque argomento (basti ricordare quando, in casa Marvel, scrisse una storia dove il Punitore se la prende con Wolverine, scarnificandogli la faccia e sparandogli a bruciapelo sugli zebedei), dava il massimo sfogo …

