Thatcher a Parigi | Boris a Kigali La storia si ripete per i leader tory?

(Di venerdì 24 giugno 2022) Quando, nel novembre del 1990, i deputativenivano chiamati per votare la fiducia allae primo ministro Margaret, lei si trovava in missione in Francia. Tornata a Londra dopo la firma della Carta di, documento che ha gettato le basi dell’Osce, promise di “combattere”. Ma non fu così. Nella notte, infatti, capì che lei e il suo governo erano ormai isolati e annunciò le dimissioni. Molti oggi a Londra, e non solo, ripercorrono questo precedente dopo che il Partito conservatore ha perso due seggi importanti nelle elezioni suppletive tenutesi ieri: il feudo rosso di Wakefield, nello Yorkshire, tornato dopo soltanto tre anni al Partito laburista con il candidato Simon Lightwood che sostituirà il conservatore Imran Ahmad Khan, condannato a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale ai danni di un ...