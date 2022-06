Terrorismo islamico: progettavano attentato in Italia, due arresti a Trento (Di venerdì 24 giugno 2022) Confermato il fermo per due persone di origini kosovare, un uomo e una donna, che progettavano un attentato in Italia per conto dello “Stato islamico“. Le accuse degli inquirenti sono di “associazione con finalità di Terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e arruolamento con finalità terroristiche internazionali.” I due, incensurati, sono stati sottoposti a fermo da parte del pubblico ministero emesso dalla Procura di Trento, attuato dal Gis lo scorso 15 giugno. Secondo gli investigatori, i due si sarebbero dovuti recare in Africa per unirsi al gruppo terroristico di stampo fondamentalista. A seguito delle perquisizioni, gli operatori scientifici hanno rinvenuto prodotti chimici volti alla produzione di ordigni esplosivi artigianali. Due incensurati sottoposti al fermo: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Confermato il fermo per due persone di origini kosovare, un uomo e una donna, cheuninper conto dello “Stato“. Le accuse degli inquirenti sono di “associazione con finalità dio di eversione dell’ordine democratico e arruolamento con finalità terroristiche internazionali.” I due, incensurati, sono stati sottoposti a fermo da parte del pubblico ministero emesso dalla Procura di, attuato dal Gis lo scorso 15 giugno. Secondo gli investigatori, i due si sarebbero dovuti recare in Africa per unirsi al gruppo terroristico di stampo fondamentalista. A seguito delle perquisizioni, gli operatori scientifici hanno rinvenuto prodotti chimici volti alla produzione di ordigni esplosivi artigianali. Due incensurati sottoposti al fermo: ...

Pubblicità

Giovann46966278 : RT @ImolaOggi: Terrorismo islamico, progettavano attentato in Italia: ai domiciliari con braccialetto elettronico 'per garantire un percors… - VgAdele : RT @ImolaOggi: Terrorismo islamico, progettavano attentato in Italia: ai domiciliari con braccialetto elettronico 'per garantire un percors… - jobwithinternet : RT @ImolaOggi: Terrorismo islamico, progettavano attentato in Italia: ai domiciliari con braccialetto elettronico 'per garantire un percors… - nemboc : RT @agenzia_nova: #Terrorismo Arrestati due giovani a #Trento, progettavano un attentato in nome dello Stato islamico - ildolomiti : #Terrorismo, dal Trentino erano pronti a compiere un attentato in Italia per l’organizzazione “Stato Islamico”: fer… -