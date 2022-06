Terrorismo: due giovani indagati, sequestro materiale informatico e prodotti chimici (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno consentito di sequestrare materiale informatico e prodotti chimici, precursori per la fabbricazione di ordigni esplosivi, nel corso delle indagini effettuate dai carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, su due giovani incensurati, un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di Terrorismo anche internazionale. Il materiale è stato consegnato al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnici. Sul caso è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno consentito di sequestrare, precursori per la fabbricazione di ordigni esplosivi, nel corso delle indagini effettuate dai carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, su dueincensurati, un uomo e una donna,per associazione con finalità dio di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità dianche internazionale. Ilè stato consegnato al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnici. Sul caso è ...

