Terrorismo, arrestati due giovani kosovari: stavano progettando un attentato in Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi, in ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) Dueincensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere inuncon ordigni esplosivi, in ...

Pubblicità

calfra22 : @StefanoBergo @Agenzia_Ansa Da quel canale telegram ne hanno arrestati diversi che erano pronti ad azioni violente.… - franconemarisa : Terrorismo, arrestati in Trentino un uomo e una donna - nemboc : RT @agenzia_nova: #Terrorismo Arrestati due giovani a #Trento, progettavano un attentato in nome dello Stato islamico - agenzia_nova : #Terrorismo Arrestati due giovani a #Trento, progettavano un attentato in nome dello Stato islamico - infoitinterno : Terrorismo, arrestati in Trentino un uomo e una donna -