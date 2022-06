Terribile incidente alle porte di Roma: si schianta con la moto, morto giovane centauro (Di venerdì 24 giugno 2022) Si trovava in sella alla sua moto ieri sera, poco prima delle 21, quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo, proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Siamo a Valmontone, alle porte di Roma ed è qui che, purtroppo, un giovanissimo centauro è morto sul colpo in un tragico incidente stradale: per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente mortale a Valmontone Ancora non è chiara la dinamica, ma pare che il giovane ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, sia uscito di strada e sia finito in una scarpata. Alla fine avrebbe terminato la corsa contro un muretto, un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. È successo vicino la stazione ferroviaria, in viale XX5 Aprile. Sul posto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Si trovava in sella alla suaieri sera, poco prima delle 21, quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo, proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Siamo a Valmontone,died è qui che, purtroppo, un giovanissimosul colpo in un tragicostradale: per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’mortale a Valmontone Ancora non è chiara la dinamica, ma pare che ilragazzo abbia perso il controllo del mezzo, sia uscito di strada e sia finito in una scarpata. Alla fine avrebbe terminato la corsa contro un muretto, un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. È successo vicino la stazione ferroviaria, in viale XX5 Aprile. Sul posto il ...

