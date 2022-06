Terremoto in Afghanistan, oggi nuova scossa (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno cinque morti il bilancio delle vittime oggi di una nuova scossa di Terremoto che stamani ha fatto tremare la provincia di Paktika, in Afghanistan, dopo il sisma devastante che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha fatto più di mille morti nel Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Il bilancio è stato confermato dal portavoce dell’amministrazione di Paktika, Sanaullah Masoom, che ha parlato anche di 11 feriti. La zona più colpita, ha riferito Tolo News, è sempre quella del distretto di Giyan. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno cinque morti il bilancio delle vittimedi unadiche stamani ha fatto tremare la provincia di Paktika, in, dopo il sisma devastante che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha fatto più di mille morti nel Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Il bilancio è stato confermato dal portavoce dell’amministrazione di Paktika, Sanaullah Masoom, che ha parlato anche di 11 feriti. La zona più colpita, ha riferito Tolo News, è sempre quella del distretto di Giyan. L'articolo proviene da Italia Sera.

mannocchia : I mille morti del terremoto in Afghanistan, ne scrivo oggi per @LaStampa - MSF_ITALIA : #Afghanistan Questa mattina abbiamo inviato un team nella provincia di Paktika per valutare la situazione dopo il… - Pontifex_it : Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal terremoto in #Afghanistan, e prego in particolare pe… - mavialbano : RT @mannocchia: I mille morti del terremoto in Afghanistan, ne scrivo oggi per @LaStampa - LanaSgorshkova : RT @Robert46268422: Zitti tutti i media in Italia col #terremoto in #Afghanistan meglio l'#Ucraina e #ZelenskyWarCriminal che VUOLE SOLO S… -