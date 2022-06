Tale e Quale Show o opinionista GFVip: Katia Ricciarelli fa chiarezza (Di venerdì 24 giugno 2022) Katia Ricciarelli è stata una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip 6 e questo ha portato la cantante ad essere accostata a diversi programmi televisivi. La nota artista italiana è protagonista di alcuni rumors secondo i quali potrebbe tornare come opinionista al Grande Fratello Vip 7 oppure potrebbe essere concorrente di Tale e Quale Show 2022. Attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Mio, la donna ha fatto chiarezza: scopriamo le sue parole. Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show o al Grande Fratello Vip: i rumors Sono passati pochi mesi dalla fine del GF Vip 6 che ha visto protagonista come concorrente Katia Ricciarelli ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 giugno 2022)è stata una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip 6 e questo ha portato la cantante ad essere accostata a diversi programmi televisivi. La nota artista italiana è protagonista di alcuni rumors secondo i quali potrebbe tornare comeal Grande Fratello Vip 7 oppure potrebbe essere concorrente di2022. Attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Mio, la donna ha fatto: scopriamo le sue parole.o al Grande Fratello Vip: i rumors Sono passati pochi mesi dalla fine del GF Vip 6 che ha visto protagonista come concorrente...

Pubblicità

UnaGirovaga : @Antonella_O_O hanno già iniziato il mantra renziano. tale e quale. - UnaGirovaga : @MFantinati ecco. l'inizio è tale e quale a IV. ?????madooo. - andreastoolbox : Katia Ricciarelli svela perché ha detto 'no' al GF Vip 7 e Tale e Quale - dianaterza : RT @Beaoh11: @dianaterza Tale e quale a me quando mi alzo nelle afose mattine d'estate - mikixvii : @lisa_borsari @giadamoccamamt il tabacco lo pago tale e quale che in tabaccheria, 2 clipper li pago 2 euro e la kinder delice 70 cent -