Svolta storica negli Stati Uniti, la Corte Suprema ribalta la sentenza sul diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 proprio la Corte Suprema aveva reso legale l’aborto a livello federale. Da questo momento saranno i singoli Stati a decidere sul tema. Nella decisione della Corte Suprema si legge: «La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto». Dei giudici della Corte, sei si sono espressi a favore e tre contro la sentenza. Fuori dalla sede della Corte Suprema, a Washington, si registrano già le proteste di manifestanti a favore del diritto all’aborto. Leggi anche: Usa, verso l’annullamento della ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladegliha abolito laRoe v. Wade, con cui nel 1973 proprio laaveva reso legale l’aborto a livello federale. Da questo momento saranno i singolia decidere sul tema. Nella decisione dellasi legge: «La Costituzione non conferisce il». Dei giudici della, sei si sono espressi a favore e tre contro la. Fuori dalla sede della, a Washington, si registrano già le proteste di manifestanti a favore del. Leggi anche: Usa, verso l’annullamento della ...

Pubblicità

EnricoLetta : Una svolta storica per la #Colombia e per tutta l’America Latina. La vittoria di #GustavoPetro apre davvero il cuor… - zazoomblog : Usa svolta storica sull’aborto: la Corte Suprema cancella la Roe vs Wade - #svolta #storica #sull’aborto: #Corte - Murandrea1 : La Corte Suprema Usa ha cancellato oggi la sentenza Roe vs Wade, che dal 1973 garantisce su scala federale la facol… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Real Madrid, rivoluzione BMW: dopo 20 anni addio ad Audi: Svolta storica per il Real Madrid. Do… - IOdonna : Una svolta storica, mentre prosegue la guerra contro la Russia -