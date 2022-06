(Di venerdì 24 giugno 2022) Ancora problemi con il, nonostante le modifiche apportate in corso d’opera per cercare di migliorare la misura e limitare le frodi. Ora c'è un altro guaio...

Pubblicità

riccardo_fra : Arrivano da più parti gli appelli al #Governo perché possa trovare al più presto una soluzione al blocco del… - romatoday : Superbonus, il blocco dei crediti rischia di favorire i ricchi - PalermoToday : Superbonus, il blocco dei crediti rischia di favorire i ricchi - brotto_marco : RT @brotto_marco: misure per #Superbonus 110%: 1?? CDP che compera a 110 il credito 2?? Condominio che cede in blocco i crediti senza cessi… - E__Io__Pago : @ottotonto @la_kuzzo Grazie al blocco del meccanismo di cessione oggi può continuare ad usufruire del superbonus ch… -

Con ildelle cessioni infatti, le ditte che hanno fatto ai propri clienti lo sconto in ... Ildoveva essere un'opportunità di rilancio del settore e del Paese nel nome della ...... è caos nei cantieri che stanno eseguendo i lavori edili con il". A lanciare l'allarme è ... "Ildel Governo della cessione dei crediti - dice il segretario Palmeri - sta mettendo in ...Superbonus 110, le novità per i condomini. L'abuso interno ad un appartamento blocca i lavori sull'intera palazzinaFoggia, 24 giugno, (Nova) - "Riteniamo non piu' tollerabile il blocco della cessione dei crediti fiscali provocato dalle misure governative susseguitesi nel tempo, che stanno progressivamente depotenz ...