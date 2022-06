Superbonus, cessione dei crediti bloccata e soldi finiti. M5s: “Il governo rimedi al caos che mette in difficoltà le imprese” (Di venerdì 24 giugno 2022) Da un lato il superamento dei fondi stanziati dal governo, dall’altro lo stop delle banche all’acquisto dei crediti dalle imprese a causa del superamento del livello di imposte e contributi che possono essere oggetto di compensazione. In aggiunta la circolare con cui ieri l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli istituti che non esercitano una “elevata diligenza” saranno considerati responsabili dell’eventuale illecito e dovranno restituire l’importo corrispondente alla detrazione più le sanzioni. Risultato: il mercato della cessione dei crediti originati dal Superbonus 110% – a cui Mario Draghi ha più volte spiegato di essere contrario – è congelato. Secondo la Cna 33mila imprese artigiane con il “cassetto fiscale” pieno di crediti ma senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Da un lato il superamento dei fondi stanziati dal, dall’altro lo stop delle banche all’acquisto deidallea causa del superamento del livello di imposte e contributi che possono essere oggetto di compensazione. In aggiunta la circolare con cui ieri l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli istituti che non esercitano una “elevata diligenza” saranno considerati responsabili dell’eventuale illecito e dovranno restituire l’importo corrispondente alla detrazione più le sanzioni. Risultato: il mercato delladeioriginati dal110% – a cui Mario Draghi ha più volte spiegato di essere contrario – è congelato. Secondo la Cna 33milaartigiane con il “cassetto fiscale” pieno dima senza ...

