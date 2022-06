Superbonus 110% | tensione M5S | “Pazienza finita”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –, c’è malcontento nel Movimento Cinque Stelle. “Dispiace constatarlo, ma se di fronte all’ultimo grido di dolore di 21 associazioni imprenditoriali e di professionisti il Governo non sblocca e riattiva subito una vera circolazione dei crediti d’imposta, legati ale agli altri bonus edilizi, vuol dire che esiste un problema di fronte al quale la nostraè destinata a finire”. Lo comunica in una nota il senatore Agostino Santillo (M5S), coordinatore del Comitato pentastellato per le infrastrutture e mobilità sostenibile. “Siamo stanchi di ripetere che l’incidenza delsulle frodi è minima, stanchi di sottolineare che le truffe sono relative ad altri bonus e fanno riferimento soprattutto al 2021, quando non erano ancora intervenuti i vari decreti ...

