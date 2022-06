Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una maxi circolare in cui fornisce ulteriori chiarimenti sul Superbonus, tenendo anche conto delle risposte fornite alle istanze di interpello dei contribuenti. In particolare, riepiloga in maniera sistematica tutte le regole: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione. Superbonus 110%, la circolare con le regole aggiornate La circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le regole aggiornate sul Superbonus è la numero 23/E del 23 giugno 2022. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Agenziaha pubblicato una maxi circolare in cui fornisce ulteriorisul, tenendo anche contorisposte fornite alle istanze di interpello dei contribuenti. In particolare, riepiloga in maniera sistematica tutte le regole: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione., la circolare con le regole aggiornate La circolare dell’Agenziacon tutte le regole aggiornate sulè la numero 23/E del 23 giugno 2022. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico ...

