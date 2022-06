Street art a Monaco C'è anche il follonichese Dario Vella - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 24 giugno 2022) È arrivata alla sua sesta edizione la kermesse di Street art denominata Upaint organizzata nel Principato di Monaco, dalla famiglia Colman. L'edizione del 2022 si è tenuta sulle terrazze davanti al ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) È arrivata alla sua sesta edizione la kermesse diart denominata Upaint organizzata nel Principato di, dalla famiglia Colman. L'edizione del 2022 si è tenuta sulle terrazze davanti al ...

Pubblicità

Raziel_cosi : RT @Vitality1978: Dove non trovi Amore, Metti Amore e Troverai Amore. San Giovanni della Croce (24 Giugno 1542??) #… - PaolaPaolin : RT @Vitality1978: Dove non trovi Amore, Metti Amore e Troverai Amore. San Giovanni della Croce (24 Giugno 1542??) #… - contini_r : RT @Vitality1978: Dove non trovi Amore, Metti Amore e Troverai Amore. San Giovanni della Croce (24 Giugno 1542??) #… - Alice_Vogue : RT @Vitality1978: Dove non trovi Amore, Metti Amore e Troverai Amore. San Giovanni della Croce (24 Giugno 1542??) #… - sabry_ra : RT @Vitality1978: Dove non trovi Amore, Metti Amore e Troverai Amore. San Giovanni della Croce (24 Giugno 1542??) #… -