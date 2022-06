Storie di speranza e disperazione: online l’archivio con le lettere degli ebrei a Pio XII (Di venerdì 24 giugno 2022) Città del Vaticano – “Per volere del Papa l’archivio Storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali rende accessibile a tutti la riproduzione virtuale di un’intera serie archivistica sul proprio sito internet. Si tratta della serie documentaria, afferente al pontificato di Pio XII (aperto alla consultazione dal 2 marzo 2020), denominata ‘ebrei’, perché era destinata a conservare le istanze di aiuto rivolte al Papa da ebrei di tutta Europa, dopo l’inizio delle persecuzioni nazi-fasciste”. Lo fa sapere la Santa Sede. Figura centrale è quella la tanto discussa di Pio XII. La serie archivistica, che sarà consultabile sul web, è costituita da 170 volumi, equivalenti in digitale a quasi 40.000 file. In un primo momento sarà disponibile il 70% del materiale complessivo, che sarà in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Città del Vaticano – “Per volere del PapaStorico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali rende accessibile a tutti la riproduzione virtuale di un’intera serie archivistica sul proprio sito internet. Si tratta della serie documentaria, afferente al pontificato di Pio XII (aperto alla consultazione dal 2 marzo 2020), denominata ‘’, perché era destinata a conservare le istanze di aiuto rivolte al Papa dadi tutta Europa, dopo l’inizio delle persecuzioni nazi-fasciste”. Lo fa sapere la Santa Sede. Figura centrale è quella la tanto discussa di Pio XII. La serie archivistica, che sarà consultabile sul web, è costituita da 170 volumi, equivalenti in digitale a quasi 40.000 file. In un primo momento sarà disponibile il 70% del materiale complessivo, che sarà in ...

