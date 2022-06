Stefano De Martino alla conduzione di un nuovo format: di che si tratta? (Di venerdì 24 giugno 2022) Il conduttore Stefano De Martino condurrà un nuovo programma nel prime time di Rai 2 La Rai pullula di novità per Stefano De Martino. Sarebbero quattro i programmi per il conduttore partenopeo che lo vedranno al timone nei prossimi mesi, tra cui uno in prima serata su Rai 2. A rivelare la notizia, è stato Il Fatto Quotidiano, il quale vedrebbe De Martino alla conduzione di uno show direttamente dagli Stati Uniti, che inizierà a settembre. Di che si tratta? Pare che si tratti della versione italiana di That’s my Jam, format americano condotto da Jimmy Fellon in cui ci sono due squadre di concorrenti famosi pronti a sfidarsi sulla musica. Stando alle prime anticipazioni, lo show dovrebbe essere curato da Banijay e la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Il conduttoreDecondurrà unprogramma nel prime time di Rai 2 La Rai pullula di novità perDe. Sarebbero quattro i programmi per il conduttore partenopeo che lo vedranno al timone nei prossimi mesi, tra cui uno in prima serata su Rai 2. A rivelare la notizia, è stato Il Fatto Quotidiano, il quale vedrebbe Dedi uno show direttamente dagli Stati Uniti, che inizierà a settembre. Di che si? Pare che si tratti della versione italiana di That’s my Jam,americano condotto da Jimmy Fellon in cui ci sono due squadre di concorrenti famosi pronti a sfidarsi sulla musica. Stando alle prime anticipazioni, lo show dovrebbe essere curato da Banijay e la ...

