Stato d’assedio | storie | tattiche | mezzi | guerra psicologica

(Di venerdì 24 giugno 2022), sono termini che dallo scorso 24 febbraio sono purtroppo sempre più usati. Per comprenderli sempre più pienamente il direttore di VelvetMAG ha interviin esclusiva il prof. Duccio Balestracci autore del volume edito da il Mulino. Il prof. Balestracci, che ha insegnato Storia medievale all’Università di Siena, in questo volume dedicato ad assedianti e assediati dal Medioevo all’età moderna ha esploso la tecnica dell’assedio, sempre presente e centrale nelle guerre dall’età passate. Anche nell’antichità, cioè ben prima del periodo preso in considerazione dal volume. E che non ha risparmiato neppure i conflitti contemporanei come accaduto a Sarajevo – ancora oggi l’assedio più lungo della storia – e, infine, oggi in Ucraina. “All’indomani di ...