Pubblicità

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Stankovic, Martins, il 'terzo' Esposito: #Inter Under 17, scudetto sfiorato a suon di dinastie - sportli26181512 : Stankovic, Martins, il 'terzo' Esposito: l'Under 17 e lo scudetto sfiorato a suon di dinastie: Stankovic, Martins,… - Gazzetta_it : Stankovic, Martins, il 'terzo' Esposito: #Inter Under 17, scudetto sfiorato a suon di dinastie - interserpente : RT @FabioAlampi: #Under17, semifinale #RomaInter starting XI: #Inter con il solito 4-3-1-2 con Quieto alle spalle di Esposito e Martins, in… - Milli47167323 : RT @FabioAlampi: #Under17, semifinale #RomaInter starting XI: #Inter con il solito 4-3-1-2 con Quieto alle spalle di Esposito e Martins, in… -

La Gazzetta dello Sport

Ci sono nomi e nomi., per esempio: parla da solo, riaccende vecchi dolci ricordi ai tifosi dell'Inter. Basta sentirlo associato a un giovane emergente e viene naturale immaginarsi una carriera di successo, sulle ...... 39' e 43' st Menegazzo (Bologna) INTER: Calligaris, Aidoo (Miconi), Motta (Castegnaro),, Stante (Tamiozzo), Guercio, Berenbruch (Bovo), Di Maggio (Ciuffo), Esposito, Quieto (), ... Inter Under 17: Stankovic, Martins, Esposito, Carboni L'inter con il palo di Ciuffo sulla respinta di Gasperini sfiora il 3-0, ma i rossoblù riaccendono d’improvviso la gara al 31’ grazie a Ravaglioli ...Tempo di Lettura: 2 minuti Trionfo memorabile per il Bologna Under 17 di Denis Biavati, che questa sera allo stadio Del Duca di Ascoli si è laureato campione d’Italia battendo 3-2 l’Inter in finale. V ...