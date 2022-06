Stadio Roma a Pietralata: si lavora 'alla Friedkin' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma - La prima pietra a Pietralata. Lo Stadio della Roma presto avrà un suo progetto. Forse già prima delle ferie estive del sindaco Gualtieri , che fino ai primi di agosto sarà in sede per l'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022)- La prima pietra a. Lodellapresto avrà un suo progetto. Forse già prima delle ferie estive del sindaco Gualtieri , che fino ai primi di agosto sarà in sede per l'...

Pubblicità

TicketOneIT : ?Dopo un'incredibile data zero al Parco storico di Villa Manin @mengonimarco ci da appuntamento fra pochissimo a Mi… - Giorgiolaporta : #Letta tifa per #Macron e Macron prende la sveglia e perde la maggioranza in #Francia. Enri’ vieni allo stadio con… - Rossaliena : v 22 giugno 2022 - Stadio Olimpico - Roma - Marco Mengoni in concerto - Foto 12 - Rockol - Bel_Zeboo : @Cuccioloterzo ero allo stadio in quel roma real, non potevi alza le mani pe quanto era pieno - sportli26181512 : Stadio Roma a Pietralata: si lavora 'alla Friedkin': La proprietà americana vuole tempi stretti, fari spenti e nien… -