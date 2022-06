Squalo trascinato a riva dai bagnanti per foto e selfie | rabbia sui social

(Di venerdì 24 giugno 2022) Unotrasportato verso ladalla corrente è statosul bagnasciuga da alcunipergrafarlo e filmarlo coi cellulari. L’animale era un esemplare di verdesca, conosciuto anche comeazzurro, una razza innocua che non attacca l’essere umano. I fatti sono avvenuti in Sardegna, precisamente sulla spiaggia di Fontanamare.in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

