Speranza “Scritte no vax inquietanti | vaccino ha salvato milioni vite”

ROMA (ITALPRESS) – "Le Scritte intimidatorie comparse stamattina all'ingresso dello Spallanzani rappresentano un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lotta contro la pandemia. Non dobbiamo dimenticare mai che la campagna vaccinale in tutto il mondo ha salvato la vita a milioni di persone". Così il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook commentando le Scritte contro i vaccini all'esterno dell'istituto Spallanzani a Roma. "I vaccini uccidono", "vaccino di Stato sterminio legalizzato" sono le frasi che si leggono sui muri. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.

