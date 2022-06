Spagna: iniziato sciopero del personale di Ryanair (Di venerdì 24 giugno 2022) È iniziato in Spagna uno sciopero di personale di cabina della compagnia aerea Ryanair, indetto da due sindacati. Secondo quando riporta l'agenzia di stampa Efe, solo oggi oltre 73.000 viaggiatori ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Èinunodidi cabina della compagnia aerea, indetto da due sindacati. Secondo quando riporta l'agenzia di stampa Efe, solo oggi oltre 73.000 viaggiatori ...

Borse europee sopra la parità, crolla Zalando L'indice si consolida sui minimi storici, ovvero da quando nel 1974 si era iniziato a elaborarlo, e ... In Spagna il prodotto interno lordo (Pil), secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de ...