SP 30, frana dopo il ripristino: “Ispezione sui lavori effettuati e sui pagamenti erogati alla ditta che ha realizzato gli interventi” (Di venerdì 24 giugno 2022) GRISÌ (MONREALE) – Era il giugno del 2020 quando i lavori di manutenzione straordinaria della SP 30 venivano consegnati alla ditta vincitrice dell’appalto. Finalmente si interveniva per rimettere in sicurezza un’arteria stradale importante, che collega i paesi di Grisì, San Giuseppe, Partinico, Corleone con la città metropolitana di Palermo, di fondamentale importanza per residenti e pendolari. A meno di due anni dalla fine dei lavori la SP 30 versa nuovamente in pessime condizioni, a causa soprattutto di una frana che ha aperto voragini all’interno della carreggiata, rendendola nuovamente pericolosa. I consiglieri comunali monrealesi Giulio Mannino, Antonella Giuliano (residenti a Grisì), hanno inviato una lettera alla Città Metropolitana di Palermo denunciando la ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 24 giugno 2022) GRISÌ (MONREALE) – Era il giugno del 2020 quando idi manutenzione straordinaria della SP 30 venivano consegnativincitrice dell’appalto. Finalmente si interveniva per rimettere in sicurezza un’arteria stradale importante, che collega i paesi di Grisì, San Giuseppe, Partinico, Corleone con la città metropolitana di Palermo, di fondamentale importanza per residenti e pendolari. A meno di due anni dfine deila SP 30 versa nuovamente in pessime condizioni, a causa soprattutto di unache ha aperto voragini all’interno della carreggiata, rendendola nuovamente pericolosa. I consiglieri comunali monrealesi Giulio Mannino, Antonella Giuliano (residenti a Grisì), hanno inviato una letteraCittà Metropolitana di Palermo denunciando la ...

