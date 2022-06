Pubblicità

Affaritaliani : SOTTOTITOLI Sentenza Corte Suprema su aborto, Nancy Pelosi: 'Schiaffo in faccia alle donne' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Sentenza Corte suprema Usa su aborto, Biden: 'Giorno triste' -

Il Tempo

È un giorno triste per la corte e per il Paese", le parole del Presidente Biden dopo ladella Corte suprema sull'aborto. / Casa BiancaÈ uno schiaffo in faccia alle donne che usano il proprio giudizio per prendere le proprie decisioni sulla loro libertà riproduttiva", le parole della speaker della Camera Pelosi dopo la... SOTTOTITOLI Sentenza Corte Suprema su aborto, Nancy Pelosi: "Schiaffo in faccia alle donne" (Agenzia Vista) Usa, 24 giugno 2022 'Questo per le donne è un tale insulto. È uno schiaffo in faccia alle donne che usano il proprio giudizio ...(Agenzia Vista) Usa, 24 giugno 2022 'Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha espressamente sottratto un diritto costituzionale al popolo ...