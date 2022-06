"Sono sempre stato molto solo": Brad Pitt racconta l'amore, la carriera e un tesoro nascosto (Di venerdì 24 giugno 2022) La star di Hollywood premio Oscar si racconta senza filtri in un’intervista al magazine americano GQ Brad Pitt ha da poco rilasciato una lunga intervista alla versione americana di GQ, che uscirà in cartaceo con l'attore in copertina a luglio, in cui racconta la sua vita recente in ogni sua sfaccettatura, dal privato al professionale. Due volte premio Oscar come miglior attore … Leggi su it.mashable (Di venerdì 24 giugno 2022) La star di Hollywood premio Oscar sisenza filtri in un’intervista al magazine americano GQha da poco rilasciato una lunga intervista alla versione americana di GQ, che uscirà in cartaceo con l'attore in copertina a luglio, in cuila sua vita recente in ogni sua sfaccettatura, dal privato al professionale. Due volte premio Oscar come miglior attore …

Pubblicità

Mov5Stelle : @GiuseppeConteIT e il MoVimento 5 Stelle non attaccano il governo ma mettono al centro temi che ritengono important… - Errorigiudiziar : 'I magistrati sono convinti di essere una categoria superiore, di avere sempre ragione. Ma in realtà noi siamo al s… - Eurosport_IT : Le ?????????????????? sono il sogno di tutti, sono nel cuore di ognuno di noi ?? Difendiamo i principi di fratellanza, fair-… - GianniMessina10 : @Grazia_eso3 I miei molto più controllati. Voglio sempre vedere bene prima di decidere, ma non sono critico e sele… - LucfkK73 : RT @scimonelli: E quei momenti che ci lasciano senza fiato resteranno vivi dentro l'anima per sempre.. momenti che in ogni caso sono servit… -