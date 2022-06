(Di venerdì 24 giugno 2022) Èta laper la2022-2023 per la Nazionale diitaliana (cross e parallelo), impegnata in questi giorni nei primi test a Passo Dello Stelvio guidati dal Direttore Tecnico Cesare. Il DT ha commentato positivamente le battute iniziali di allenamento in una dichiarazione rilasciata al sito ufficialeFISI: “La prima parte degli allenamenti è andata– ha detto– i ragazzi del parallelo hanno svolto laatletica al CPO di Formia. Abbiamo una squadra di ottimo livello che nel maschile presenta otto elementi tra i primi venticinque del mondo. Ho detto spesso che solo la Norvegia nello sci di fondo può vantare un livello del genere. Lo scorso ...

Pubblicità

neveitaliasport : RT @neveitalia: Snowboard azzurro, si comincia a tutta. Pisoni: 'Coratti al top della maturità. E i giovani...' #snowboarding #23Giugno #sn… - neveitalia : Snowboard azzurro, si comincia a tutta. Pisoni: 'Coratti al top della maturità. E i giovani...' #snowboarding… - Fisiofficial : Comincia la stagione per le squadre di snowboard. Il dt Pisoni: “Obiettivo Mondiali, Coratti al massimo della matur… -

OA Sport

... Keanu Reeves partiva dal football per scoprire il mondo del surf, Luke Bracey inveceil ... tante, tantissime evoluzioni, corse pazze in, surfate estreme, persino una citazione ...Un sogno cheal mattino, con la colazione servita "in tenda" a base di delizie del ... divertirsi sull'acqua trainati da un fune con il wakeboard (mix trae sci d'acqua), oppure ... Snowboard, comincia la preparazione in vista della nuova stagione. Parla Pisoni: "L'obiettivo è fare bene ai Mondiali" Concluso allo Stelvio il primo vero blocco sulla neve. L'analisi a 360 gradi del direttore tecnico di una nazionale che punta forte sui Mondiali di Bakuriani.Prime sessioni di allenamento proficue per le squadre di snowboardcross e parallelo, guidate dal Direttore Tecnico Cesare Pisoni, protagonisti in una serie di test sulle nevi del Passo dello Stelvio.