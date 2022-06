Snow: George R.R. Martin conferma che Kit Harington ha avuto l'idea dello spinoff (Di venerdì 24 giugno 2022) George R.R. Martin ha confermato che è stato Kit Harington ad avere l'idea per il potenziale spinoff Snow, nelle sue prime fasi di sviluppo. George R.R. Martin ha chiarito le voci riguardanti uno spinoff di Game of Thrones, confermando che è in fase di sviluppo Snow, progetto ideato proprio dal protagonista Kit Harington. Lo scrittore ha pubblicato sul suo sito internet un post in cui rivela che ci sono quattro show in fase di sviluppo. Kit Harington ha interpretato Jon Snow nella serie Il trono di spade dal 2011 al 2019 e la sua amica e collega Emilia Clarke aveva rivelato alla BBC che la star aveva contribuito a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)R.R.hato che è stato Kitad avere l'per il potenziale, nelle sue prime fasi di sviluppo.R.R.ha chiarito le voci riguardanti unodi Game of Thrones,ndo che è in fase di sviluppo, progettoto proprio dal protagonista Kit. Lo scrittore ha pubblicato sul suo sito internet un post in cui rivela che ci sono quattro show in fase di sviluppo. Kitha interpretato Jonnella serie Il trono di spade dal 2011 al 2019 e la sua amica e collega Emilia Clarke aveva rivelato alla BBC che la star aveva contribuito a ...

