Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Olanda e WRC Safari Rally Kenya (Di venerdì 24 giugno 2022) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 2 appuntamenti in pista: MotoGP e WRC di Rally.Da giovedì 23 e fino a domenica 26 giugno, tutti sul circuito di Assen per il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, con la gara in programma domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Guido Meda, Mauro Sanchini e gli interventi di Mattia Pasini.... Leggi su digital-news (Di venerdì 24 giugno 2022) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 2 appuntamenti in pista:e WRC di.Da giovedì 23 e fino a domenica 26 giugno, tutti sul circuito di Assen per il Gran Premio d’di, con la gara in programma domenica alle 14 su Sky, SkyUno e in streaming su NOW, con il commento di Guido Meda, Mauro Sanchini e gli interventi di Mattia Pasini....

Pubblicità

SkySport : #Pogba, a Torino c'è un amico che lo aspetta per il kebab. IL VIDEO #SkyCalciomercato #Juventus #SkySport - SkySport : La Juventus torna su Fifa: addio al Piemonte Calcio #SkySport #Juventus #Fifa - SkySport : Calciomercato Inter, Ederson della Salernitana idea per il centrocampo #SkySport #SkyCalciomercato #Ederson #Inter - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Maldini e Massara, oggi prima uscita dopo l’accordo del rinnovo, anche se non ancora formalizzato” #… - yassine01937035 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Maldini e Massara, oggi prima uscita dopo l’accordo del rinnovo, anche se non ancora formalizzato” #… -