Situazione Covid Italia, medici preoccupati: «Indossare mascherine e rispettare isolamento» (Di venerdì 24 giugno 2022) Qualora dovesse proseguire il trend di crescita dei ricoveri, c'è di nuovo il rischio che gli ospedali siano nuovamente «pieni di pazienti Covid». L'allarme arriva da un comunicato stampa della Federazione CIMO-FESMED. L'invito è a non sottovalutare ciò che potrebbe accadere soprattutto per il «rischio collasso» da considerare per le strutture sanitarie che già devono fare i conti con la necessità di «milioni di prestazioni» e le «liste d'attesa sono interminabili». Covid e la necessità di continuare ad essere prudenti A parlare è il presidente del sindaco dei medici, Guido Quici. Comprendendo la stanchezza delle persone di fronte ad un problema che dura ormai da due anni, sottolinea come il virus non sia sparito. «Dobbiamo - si legge - continuare a rispettare le misure di prevenzione: mascherine al ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 giugno 2022) Qualora dovesse proseguire il trend di crescita dei ricoveri, c'è di nuovo il rischio che gli ospedali siano nuovamente «pieni di pazienti». L'allarme arriva da un comunicato stampa della Federazione CIMO-FESMED. L'invito è a non sottovalutare ciò che potrebbe accadere soprattutto per il «rischio collasso» da considerare per le strutture sanitarie che già devono fare i conti con la necessità di «milioni di prestazioni» e le «liste d'attesa sono interminabili».e la necessità di continuare ad essere prudenti A parlare è il presidente del sindaco dei, Guido Quici. Comprendendo la stanchezza delle persone di fronte ad un problema che dura ormai da due anni, sottolinea come il virus non sia sparito. «Dobbiamo - si legge - continuare ale misure di prevenzione:al ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive co… - istsupsan : ??Monitoraggio #COVID19, sono online le slide esplicative della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ??dif… - reportrai3 : L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di… - dinogargano : RT @istsupsan: ??Monitoraggio #COVID19, sono online le slide esplicative della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ??diffuso pegg… - oni_bas : RT @RobertoBurioni: Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive come s… -