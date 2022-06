Sinistra Italiana: 'Mai complici con la peggiore destra, a Lucca e Carrara tutti a votare ai ballottaggi' (Di venerdì 24 giugno 2022) No alla destra e mai complici con i reazionari. "Domenica, in Toscana, si vota al ballottaggio di Lucca e Carrara. La peggiore destra, in entrambi i casi, con una punta di estrema destra al sapore di ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) No allae maicon i reazionari. "Domenica, in Toscana, si vota alo di. La, in entrambi i casi, con una punta di estremaal sapore di ...

Pubblicità

fanpage : Sinistra Italiana presenta la sua risoluzione sulla guerra in Ucraina in vista delle comunicazioni di Draghi in Par… - PoliticaNewsNow : Migranti, Salvini: 'Attaccato da Pd e sinistra per aver detto di accogliere naufraghi che fanno storie su Tik Tok' - lunato57 : @direzioneprc Rottamiamo Rifondazione Comunista. La vera Disgrazia della Sinistra Italiana. Si alla Nato e No ai Fi… - fisco24_info : Ballottaggi: a Barletta si ricompone la coalizione di centrosinistra: Sinistra italiana e Italia viva si alleano co… - Enzo51387079 : Incredibile la sinistra italiana rappresentata dal PD è passata da i diritti per i lavoratori lavoratrici pensionat… -