Silvio Berlusconi incontra i Ferragnez al ristornate: “Più famoso di voi ci sono solo io”. IL VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) “Più famoso di voi due ci sono solo io“. Chi può averlo detto e a chi? No, non è quiz quindi risolviamo l’arcano. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Fedez e Chiara Ferragni, incontrati per caso al ristorante. L’ex premier era a cena con diverse persone e l’immancabile compagna Marta Fascina. Quando il rapper e l’imprenditrice digitale si sono avvicinati al suo tavolo, ha fatto loro un bel po’ di complimenti prima di chiarire: “Più famoso di voi ci sono io“. Il VIDEO prostato sui social da 361magazine mostra la scenetta. E i Ferragnez come hanno reagito? Chiara ha prontamente risposto: “Su questo non ci sono dubbi”. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Piùdi voi due ciio“. Chi può averlo detto e a chi? No, non è quiz quindi risolviamo l’arcano. Lo ha dettoa Fedez e Chiara Ferragni,ti per caso al ristorante. L’ex premier era a cena con diverse persone e l’immancabile compagna Marta Fascina. Quando il rapper e l’imprenditrice digitale siavvicinati al suo tavolo, ha fatto loro un bel po’ di complimenti prima di chiarire: “Piùdi voi ciio“. Ilprostato sui social da 361magazine mostra la scenetta. E icome hanno reagito? Chiara ha prontamente risposto: “Su questo non cidubbi”. Visualizza questo post su Instagram Un ...

Pubblicità

AlbertoPoloni5 : Mi dispiace #Medvedev ma Draghi non è paragonabile a Berlusconi Il Migliore dall’alto delle sue competenze tecniche… - pary1977 : RT @janavel7: Medvedev: 'Senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi '. Hai ragione, Dimitri: p… - pala33_txt : RT @CianPdc: A #Medvedev che dichiara:'Senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario #Draghi non è Silvio #Berlusconi', vorrei ri… - binz61 : RT @CianPdc: A #Medvedev che dichiara:'Senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario #Draghi non è Silvio #Berlusconi', vorrei ri… - ivana24041973 : @berlusconi Mi dispiace ma Silvio proprio non riuscirei mai a offenderlo -