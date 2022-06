Silvio Berlusconi incontra i Ferragnez al ristorante (Di venerdì 24 giugno 2022) Un incontro nel bene o nel male tra tre icone pop del nostro paese. Questo è quanto accaduto in un noto ristorante di Milano, dove l’ex premier Silvio Berlusconi s’è trovato di fronte i Ferragnez. Il leader di Forza Italia non appena ha notato la coppia, li ha subito accolti in goliardia. Silvio Berlusconi, un rapido scambio con Chiara Ferragni e Fedez Photo Credits: Leggilo.orgL’ex premier, leader di Forza Italia e da qualche anno patron dell’A.C Monza, ieri sera in un noto ristorante milanese ha incontrato la coppia d’influencer: Chiara Ferragni e Federico Lucia aka Fedez. Il presidente stava cenando in una lunga tavolata, a cui erano presenti anche la compagna Marta Fascina e l’a.d Adriano Galliani, quando ad un certo punto si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Un incontro nel bene o nel male tra tre icone pop del nostro paese. Questo è quanto accaduto in un notodi Milano, dove l’ex premiers’è trovato di fronte i. Il leader di Forza Italia non appena ha notato la coppia, li ha subito accolti in goliardia., un rapido scambio con Chiara Ferragni e Fedez Photo Credits: Leggilo.orgL’ex premier, leader di Forza Italia e da qualche anno patron dell’A.C Monza, ieri sera in un notomilanese hato la coppia d’influencer: Chiara Ferragni e Federico Lucia aka Fedez. Il presidente stava cenando in una lunga tavolata, a cui erano presenti anche la compagna Marta Fascina e l’a.d Adriano Galliani, quando ad un certo punto si sono ...

Pubblicità

pary1977 : RT @janavel7: Berlusconi: «Tra 8 mesi Forza Italia sarà sopra il 20%». Silvio ha ricominciato a raccontare le sue famose barzellette. E que… - donatodonati : RT @CianPdc: A #Medvedev che dichiara:'Senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario #Draghi non è Silvio #Berlusconi', vorrei ri… - d_spagna : Silvio Berlusconi, sondaggio riservato: 'A quanto danno Forza Italia alle politiche' - UfficialeY : RT @repubblica: Silvio Berlusconi show a Monza: 'Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%'. Selfie e battute per il candidato A… - FabPec53 : @berlusconi Ci sarebbero almeno 750 commenti da poter fare. Numero 1 zio Silvio. -