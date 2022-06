Signani-Prestot oggi, Europeo pesi medi 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Matteo Signani combatte quest’oggi per alzare al cielo la cintura di campione d’Europa dei pesi medi in trasferta, in Francia, a Massy. La difesa volontaria qui prevista, infatti, prevede un avversario più giovane, sostenuto dal pubblico di casa: Anderson Prestot. A 43 anni, il Giaguaro non intende mollare la presa: sarà lui l’uomo deputato a dare nuova soddisfazione a un pugilato italiano che, nel 2022, a livello pro, ha visto più che altro Michael Magnesi difendere di nuovo il Mondiale IBO ad aprile e Giovanni De Carolis vivere una notte delle sue contro Daniele Scardina. Proprio il romano è quasi il segno di un tempo che non passa, un filo conduttore sul quale si proietta idealmente anche Signani, che vuole tornare dalla Francia ancora con la cintura in mano. Boxe, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Matteocombatte quest’per alzare al cielo la cintura di campione d’Europa deiin trasferta, in Francia, a Massy. La difesa volontaria qui prevista, infatti, prevede un avversario più giovane, sostenuto dal pubblico di casa: Anderson. A 43 anni, il Giaguaro non intende mollare la presa: sarà lui l’uomo deputato a dare nuova soddisfazione a un pugilato italiano che, nel, a livello pro, ha visto più che altro Michael Magnesi difendere di nuovo il Mondiale IBO ad aprile e Giovanni De Carolis vivere una notte delle sue contro Daniele Scardina. Proprio il romano è quasi il segno di un tempo che non passa, un filo conduttore sul quale si proietta idealmente anche, che vuole tornare dalla Francia ancora con la cintura in mano. Boxe, ...

