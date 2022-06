Sicilia, il limite dei due mandati e l’incognita Cancelleri: alle primarie per le regionali manca solo il candidato del M5s (Di venerdì 24 giugno 2022) La scadenza per la presentazione della candidatura è alle porte e il M5s è l’unico a non avere ancora espresso un nome per le primarie del centrosinistra. Sul tavolo c’è il posto da candidato governatore alle regionali Siciliane del prossimo autunno. “C’è tempo fino al 30 giugno”, ricorda Giancarlo Cancelleri, sottosegretario ai Trasporti, tra i nomi che circolano in queste ore, e già da mesi, come possibile candidato. Su di lui però pende il vincolo che vieta il terzo mandato, argomento diventato ancora più sensibile dopo la scissione di Luigi Di Maio. Una deroga alla regola in questo momento non pare essere vista di buon occhio da Giuseppe Conte. L’ex premier si è espresso in questi termini nel corso della riunione avuta giovedì con gli eletti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) La scadenza per la presentazione della candidatura èporte e il M5s è l’unico a non avere ancora espresso un nome per ledel centrosinistra. Sul tavolo c’è il posto dagovernatorene del prossimo autunno. “C’è tempo fino al 30 giugno”, ricorda Giancarlo, sottosegretario ai Trasporti, tra i nomi che circolano in queste ore, e già da mesi, come possibile. Su di lui però pende il vincolo che vieta il terzo mandato, argomento diventato ancora più sensibile dopo la scissione di Luigi Di Maio. Una deroga alla regola in questo momento non pare essere vista di buon occhio da Giuseppe Conte. L’ex premier si è espresso in questi termini nel corso della riunione avuta giovedì con gli eletti ...

TrueLoveDany : Soffro di attacchi di panico. Non stavo in mezzo alla gente da anni. Ma avevo promesso,prima del lockdown,che sarei… - telemaco31 : RT @Livio_Sicily: Al limite fra la provincia di Messina e Catania i vigneti sotto le immense vallate del più grande vulcano attivo d'Europa… - Poghos2003 : @Kolibri47042881 @Peter_Italy Al limite se avessimo combattuto meglio oggi non ci sarebbero i meme sull'Italia che… - turiliotta : RT @Livio_Sicily: Al limite fra la provincia di Messina e Catania i vigneti sotto le immense vallate del più grande vulcano attivo d'Europa… - Livio_Sicily : Al limite fra la provincia di Messina e Catania i vigneti sotto le immense vallate del più grande vulcano attivo d'… -