Siccità, la situazione si aggrava nelle Marche. Il ministro Patuanelli: 'Presto tutta l'Italia in zona rossa' (Di venerdì 24 giugno 2022) Le Marche hanno le carte in regola per chiedere lo stato di emergenza per la grave Siccità che sta colpendo la regione. Ma tutta l'Italia sarà Presto in zona rossa per la mancanza di acqua: lo ammette ...

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - sbonaccini : ?? Già nelle prossime ore firmerò il decreto sullo stato di crisi regionale. Passo successivo, la richiesta che invi… - infoitinterno : Siccità in Lombardia, il presidente Fontana: Se non piove, la situazione precipita - infoitinterno : Siccità, Fontana: senza pioggia situazione rischia di precipitare -