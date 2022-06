Siccità, Fontana dichiara lo stato d’emergenza in Lombardia: “Limitate l’uso di acqua” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un decreto con il quale – a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell’ambiente e delle attività produttive interessate – dichiara lo ‘stato di emergenza regionale’ che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022. Il decreto raccomanda “a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile”. Inoltre, la Regione mette a disposizione dei Sindaci dei Comuni della Lombardia uno schema di ordinanza (parte integrante del decreto), su risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile, raccomandandone la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente della RegioneAttilioha firmato un decreto con il quale – a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell’ambiente e delle attività produttive interessate –lo ‘di emergenza regionale’ che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022. Il decreto raccomanda “a tutti i cittadini di utilizzare la risorsain modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile”. Inoltre, la Regione mette a disposizione dei Sindaci dei Comuni dellauno schema di ordinanza (parte integrante del decreto), su risparmio idrico e limitazioni perdell’potabile, raccomandandone la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Lombardia dichiarato lo stato d'emergenza per la siccità. Il decreto regionale sarà valido fino al 30 settembre.… - Dome689 : Siccità, Fontana dichiara lo stato d’emergenza in Lombardia: “Limitare il consumo d’acqua”. Patuanelli: “A breve tu… - Angelo_Risorto : RT @Moonlightshad1: E poi c’è Fontana che evoca la siccità perché sennò non arrivano i turisti. L’Italia, da Bolzano a Palermo, è in ottime… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: E poi c’è Fontana che evoca la siccità perché sennò non arrivano i turisti. L’Italia, da Bolzano a Palermo, è in ottime… - varesenews : Crisi idrica, Fontana dichiara lo stato di emergenza regionale fino al 30 settembre -