Siamo già nel pieno dell’emergenza siccità Il governo Draghi deve prenderne atto e dichiarare lo stato di calamità Parla il direttore Anbi | Massimo Gargano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sulla dichiarazione dellodi emergenza, il“non può perdere altro tempo”. A dirlo èdell’. Sono giorni di allarme con lache sta mettendo in ginocchio il Paese. Come mai in Italia riscopriamo il problema solo quand’è troppo tardi? “Questo è un Paese che dà il meglio di sé durante le emergenze. Si tratta di una nostra peculiarità di cui ho ben chiare le ragioni anche se non le condivido.bravissimi a gestire le fasi acute dei problemi, tanto da avere la Protezione civile che in tal senso è un’eccellenza, mentreassolutamente scarsi nella prevenzione. Nel caso dell’acqua e del contrasto ai cambiamenti climaticiancor più ...