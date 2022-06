Serie A, svelati gli slot per la definizione dei turni (Di venerdì 24 giugno 2022) Programma partite Serie A – «Sarà una stagione difficile per pause e impegni, siamo soddisfatti. Oggi pomeriggio, per la prima volta, pubblicheremo anche le date in cui saranno comunicati gli orari delle diverse finestre di blocchi. Abbiamo ridotto queste finestre da dieci a sette, ringrazio tutti per il lavoro fatto». Così il presidente della Lega Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Programma partiteA – «Sarà una stagione difficile per pause e impegni, siamo soddisfatti. Oggi pomeriggio, per la prima volta, pubblicheremo anche le date in cui saranno comunicati gli orari delle diverse finestre di blocchi. Abbiamo ridotto queste finestre da dieci a sette, ringrazio tutti per il lavoro fatto». Così il presidente della Lega Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, svelati gli slot per la definizione dei turni: Programma partite Serie A – «Sarà una… - SarnoRaffaele : RT @CalcioFinanza: #SerieA 22/23, svelati gli slot per la definizione dei turni: ecco quando saranno comunicati orari e giorni delle partit… - CalcioFinanza : #SerieA 22/23, svelati gli slot per la definizione dei turni: ecco quando saranno comunicati orari e giorni delle p… - PeppeCheCresce : Ciao a tutti, come saprete alle 12 verranno svelati i calendari del prossimo campionato di Serie A ???? purtroppo sar… - VinzDeCarlo1 : ???? Ieri Durham ha presentato una serie di documenti riservati che saranno declassificati e svelati al processo Danc… -