Serie A | il girone d' andata completo | ecco il calendario delle prime 19 giornate

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #SerieA, il girone d'andata completo: ecco il #calendario delle prime 19 giornate - _flavialaudante : RT @SoloEsclusivInt: ECCO IL CALENDARIO UFFICIALE DEL GIRONE DI ANDATA E DEL GIRONE DI RITORNO DELLA SERIE A 2022/23 DELL’INTER ?????? Salva… - SoloEsclusivInt : ECCO IL CALENDARIO UFFICIALE DEL GIRONE DI ANDATA E DEL GIRONE DI RITORNO DELLA SERIE A 2022/23 DELL’INTER ?????? Sa… - HellasLive : #SerieA 2022/23, il girone di ritorno dei gialloblù - MilanLiveIT : ??#Milan - Scopriamo tutte le partite del girone di andata! -

... nel campionato dell'introduzione del calendario asimmetrico inA, la sfida tra rossoneri e bianconeri fu giocata alla quarta giornata sia neld'andata sia in quello di ritorno (la ......Suarez Altra partita che potrebbe essere molto interessante per la Lazio nel calendario diA ...San Paolo - Maradona per i biancocelesti che poi non sono riusciti a riscattarsi nemmeno nel...Roma, 24 giu. (askanews) - La prima giornata della nuova Serie A andrà in scena nel weekend del 13-14 agosto 2022. L'ultima giornata si giocherà nel weekend del 3-4 giugno 2023, due settimane più tard ...Mettetevi comodi, quest’anno le vostre agende dovrete farle in anticipo. Complice anche l’inizio del campionato prima di Ferragosto, la Serie A si muove prima e, mettendosi anche ...