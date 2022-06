Serie A | ecco il calendario che ci rovinerà l’estate e l’autunno

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giornata che ci regalerà il primo vagito dellaA 2022-23: guida pratica aldel prossimo campionato Non sarà un torrido e inutile venerdì di fine giugno, all’orizzonteinfatti ildellaA 2022-23 che verrà svelato a partire da mezzogiorno. Dunque un gustoso antipasto del nuovo campionato che tra meno di due mesi aprirà i battenti. Già, perché ci attende un’estate ai minimi termini se consideriamo che la prima giornata andrà in scena nel fine settimana del 13 e 14 agosto. Insomma, invece del canonico Ferragosto tra spiaggia, mare e aperitivi ci toccheranno vecchi stadi infuocati e stucchevoli polemiche VAR. Poteva andare meglio. I 10 GOL PIU BELLI DELLAA 2021/22 – VIDEO E la stagione sarà poi infinita o quasi, l’ultima di ...

Ecco quando e dove vedere in TV e in streaming il sorteggio del calendario del campionato di serie A 2022/2023.