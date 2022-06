Serie A | De Siervo | «La situazione economica è buona Cambiato lo sponsor tecnico»

(Di venerdì 24 giugno 2022) Luigi De, l’ad della LegaA, ha parlato nella giornata dei sorteggi del calendario della prossima stagione Luigi De, l’ad della LegaA, ha parlato nella giornata dei sorteggi del calendario della prossima stagione. Le sue dichiarazioni: CALENDARIO – «Cerchiamo di rispettare tutte le realtà e quelli che sono i vincoli delle città che ci ospitano. La difficoltà è trovare un incastro che tenga conto delle esigenze di tutti» PALLONE – «Abbiamo deciso di cambiare il nostro. Passiamo dalla Nike, che ringraziamo per tutti questi anni, alla Puma. Tutte le squadre sono molto contente delle sperimentazioni fatte». DERBY – «I derby riaccendono la passione e riescono sempre ad accendere la passio da nord a sud»....

importante all'inizio di una nuova stagione poiché è l'oggetto che più di tutti rievoca in ognuno di noi sogni e ricordi - ha dichiarato Luigi De, Amministratore Delegato della LegaA - . De Siervo presenta il nuovo pallone della Serie A: "Bella novità, tutte le squadre sono contente" 12:53 - Si chiude qui la diretta dei calendari di Serie A per la stagione 2022-2023: la Juventus inizierà il proprio cammino in campionato contro il Sassuolo nel weekend del 13-15 agosto, ...Una partenza a fasi alterne tra impegni sulla carta abbordabili seguiti da gare insidiose, e un finale ricchissimo di asperità. L'Inter di Simone Inzaghi ha appena conosciuto il ...