Serie A | Casini | “Aiutiamo la pianificazione delle trasferte”

(Di venerdì 24 giugno 2022) La LegaA ha reso noto il programma dei blocchigiornate di campionato per stabilire giorni e orari di gara, indicando già le 7 date in cui saranno fissati anticipi e posticipi. Dopo aver annunciato il calendario con grande anticipo, la Lega di A si allinea con quanto già avviene in uno dei principali tornei europei, la Premier League, riuscendo inoltre a stabilire un numero di blocchi di ripartizionegiornate di campionato (7) inferiore a quello previsto nel massimo campionato inglese (10). “La spettacolarità dello scorso campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a una tempistica di pubblicazione dei calendari e di ripartizione dei blocchi degli anticipi e posticipi che recepisce le richieste raccolte in questi mesi dai tifosi – commenta il presidente ...

Pubblicità

Fantacalciok : Anticipi e posticipi Serie A 2022/2023: Casini su definizione date - sportface2016 : #SerieA, #Casini: 'Aiutiamo la pianificazione delle trasferte' - Calciodiretta24 : Anticipi e posticipi Serie A 2022/2023: Casini su definizione date - CorSport : #SerieA, De #Siervo e #Casini con #Dazn: 'Prezzi corretti, combattiamo la pirateria' ??? - LALAZIOMIA : Lega Serie A, Casini: 'Abbiamo fatto uno sforzo per accontentare club e tifosi su anticipi e posticipi' -

Commenta per primo In merito alla pubblicazione delle date in cui verranno resi noti via via anticipi e posticipi dellaA 2022 - 23, il presidente della LegaA Lorenzoha dichiarato in una nota: 'La spettacolarità dello scorso Campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a una ......14 E' iniziato il countdown per il nuovo calendario dellaA 12:12 Presentato il nuovo pallone 'Orbita' dellaA firmato dal partner tecnico Puma 12:10, presidente della LegaA,...Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “La spettacolarità dello scorso Campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a ...La Lega Serie A ha reso noto il programma dei blocchi delle giornate ... raccolte in questi mesi dai tifosi – commenta il presidente della Lega di A, Lorenzo Casini – Così facendo, inoltre, i club ...