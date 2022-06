Serie A 2022-2023 | ecco il calendario | la prima giornata

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stato sorteggiato ildella. Nellail Milan campione d’Italia esordirà in casa contro l’Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. l’Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo. Questa la: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Empoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

CorSport : Caso #Suarez, chi deve chiedere scusa alla #Juve (e alla sua avvocata) ?? - tuttosport : #Juventus, il caso #Suarez-#Perugia finisce. Ma ovviamente non fa notizia ?? - SkySport : La Juventus torna su Fifa: addio al Piemonte Calcio #SkySport #Juventus #Fifa - PiFFy_13 : RT @DAZN_IT: Questa la prima giornata della prossima #SerieATIM ! Qui il calendario in diretta ?? - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Compilato il calendario della serie A 2022-23, che scatterà nel weekend del 13-14 agosto. Il M… -

Il Milan apre contro l'Udinese. Lecce - Inter e Juve - Sassuolo in programma E' stato sorteggiato il calendario della- 2023. Nella prima giornata il Milan campione d'Italia esordirà in casa contro l'Udinese nel fine settimana del 13 - 14 agosto. l'Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la ...Inter Juve, oggi il sorteggio del calendario della- 2023 e c'è attesa per il derby d'Italia: ecco le date del match Alle ore 12 c'è stato il sorteggio del calendario della prossima stagione di- 2023. Tra le partite più ...Il calendario di Serie A è finalmente stato ufficializzato: ecco gli incroci di Milan, Inter, Napoli e Juventus impegnate anche in Champions League.Presentate le domande d’iscrizione al prossimo campionato di serie C, si possono iniziare anche ad ipotizzare le composizioni dei gironi. Tutto è ancora ufficioso in vista dei controlli della Covisoc, ...