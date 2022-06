Semilibertà al killer di Graziella Campagna. Il fratello: "Mi vergogno di essere italiano" (Di venerdì 24 giugno 2022) La ragazzina era stata uccisa nel 1985 nel Messinese dalla mafia. Una fiction aveva raccontato il dramma vissuto dalla famiglia: la ragazza aveva riconosciuto un boss latitante Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) La ragazzina era stata uccisa nel 1985 nel Messinese dalla mafia. Una fiction aveva raccontato il dramma vissuto dalla famiglia: la ragazza aveva riconosciuto un boss latitante

